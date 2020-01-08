AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 13:58
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6,97 % 0,000104
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
261,55 % 0,003904
Bağımsız Denetim Ücreti
2.972,03 % 0,044362
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32,09 % 0,000479
Fon Yönetim Ücreti
464,14 % 0,006928
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,63 % 0,000024
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.398,4 % 0,050726
Türev Araçlar Komisyonu
7,43 % 0,000111
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,023778
Diğer Giderler
807,57 % 0,012054
TOPLAM GİDERLER
9.544,81 % 17,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.387,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808997
BIST
15:32113.208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 607,79
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:325,9497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0231
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:326,6196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0378
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:32301,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 301,88
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|76,35
|14.812.412
|% 17,10
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.283.840
|% 14,93
|
|TIRE
|5,63
|240.695.890
|% 11,93
|
|HUBVC
|18,93
|73.086.779
|% 11,42
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,25
|65.594.419
|% -13,55
|
|IHGZT
|5,00
|55.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,58
|1.760.967.092
|% 0,22
|
|ASELS
|22,42
|651.904.588
|% 0,09
|
|PETKM
|3,71
|427.280.273
|% 0,27
|
|GARAN
|11,05
|427.213.556
|% 3,95
|
|HALKB
|6,15
|416.180.077
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,62
|355.584.816
|% 1,25
|
|THYAO
|13,58
|1.760.967.092
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,40
|168.305.777
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|303.887.545
|% 0,76
|
|PETKM
|3,71
|427.280.273
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7708
|7,8097
|% -0,53
|
|Frank
|6,0945
|6,1312
|% -0,52
|
|Riyal
|1,5803
|1,5882
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|6,98
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,53
|
|Yarım
|963
|988
|2,19
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,18
|