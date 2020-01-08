AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6,97 % 0,000104Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri261,55 % 0,003904Bağımsız Denetim Ücreti2.972,03 % 0,044362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32,09 % 0,000479Fon Yönetim Ücreti464,14 % 0,006928Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,63 % 0,000024Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,050726Türev Araçlar Komisyonu7,43 % 0,000111Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler807,57 % 0,012054TOPLAM GİDERLER9.544,81 % 17,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.387,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808997BIST