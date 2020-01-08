AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15,18 % 0,000227Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri260,13 % 0,003883Bağımsız Denetim Ücreti2.972,03 % 0,044362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54,31 % 0,000811Fon Yönetim Ücreti981,8 % 0,014655Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,81 % 0,000027Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,050726Türev Araçlar Komisyonu33,1 % 0,000494Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler807,3 % 0,01205TOPLAM GİDERLER10.117,06 % 8,744DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.706,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808998BIST