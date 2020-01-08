AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23,59 % 0,000352Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri260,13 % 0,003883Bağımsız Denetim Ücreti2.972,03 % 0,044362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159,13 % 0,002375Fon Yönetim Ücreti1.464,59 % 0,021861Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,02 % 0,000075Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu34,92 % 0,000521Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.408,52 % 0,050877Türev Araçlar Komisyonu125,88 % 0,001879Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler807,3 % 0,01205TOPLAM GİDERLER10.854,11 % 6,291DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ172.530,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808999BIST