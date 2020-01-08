AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15,15 % 0,000226Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri260,13 % 0,003883Bağımsız Denetim Ücreti2.972,03 % 0,044362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148,85 % 0,002222Fon Yönetim Ücreti930,69 % 0,013892Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,86 % 0,000087Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,050726Türev Araçlar Komisyonu73,08 % 0,001091Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler807,52 % 0,012053TOPLAM GİDERLER10.204,71 % 9,318DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.511,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809000BIST