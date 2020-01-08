AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.585,47 % 0,038592Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri258,7 % 0,003861Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,101906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.694,75 % 0,055149Fon Yönetim Ücreti176.082,14 % 2,62827Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu387,39 % 0,005782Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.690,4 % 0,040158Türev Araçlar Komisyonu2.005,98 % 0,029942Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler4.911,83 % 0,073316TOPLAM GİDERLER201.036,87 % 0,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.720.107,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809001BIST