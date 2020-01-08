AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 13:58
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.585,47 % 0,038592
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
258,7 % 0,003861
Bağımsız Denetim Ücreti
6.827,21 % 0,101906
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.694,75 % 0,055149
Fon Yönetim Ücreti
176.082,14 % 2,62827
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
387,39 % 0,005782
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.690,4 % 0,040158
Türev Araçlar Komisyonu
2.005,98 % 0,029942
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,023778
Diğer Giderler
4.911,83 % 0,073316
TOPLAM GİDERLER
201.036,87 % 0,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.720.107,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809001
BIST
15:33113.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 614,85
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:335,9497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0231
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:336,6196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0378
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:33301,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 301,86
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,60
|14.306.141
|% 15,95
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.283.840
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,08
|72.622.620
|% 12,30
|
|TIRE
|5,63
|240.466.085
|% 11,93
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,24
|65.519.078
|% -13,69
|
|IHGZT
|5,00
|55.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,59
|1.756.636.570
|% 0,30
|
|ASELS
|22,42
|650.018.083
|% 0,09
|
|GARAN
|11,05
|427.199.721
|% 3,95
|
|PETKM
|3,70
|427.156.588
|% 0,00
|
|HALKB
|6,14
|416.095.553
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,62
|354.274.844
|% 1,25
|
|THYAO
|13,59
|1.756.636.570
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,40
|168.107.127
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|303.622.466
|% 0,76
|
|PETKM
|3,70
|427.156.588
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7704
|7,8094
|% -0,53
|
|Frank
|6,0944
|6,1311
|% -0,52
|
|Riyal
|1,5801
|1,5881
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|
|Yarım
|963
|988
|1,80
|
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
|