AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15,56 % 0,000232Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri261,45 % 0,003903Bağımsız Denetim Ücreti2.972,03 % 0,044362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri171,32 % 0,002557Fon Yönetim Ücreti967,6 % 0,014443Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3,22 % 0,000048Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,050726Türev Araçlar Komisyonu82,28 % 0,001228Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler958,52 % 0,014307TOPLAM GİDERLER10.423,38 % 9,163DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.749,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809002BIST