AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.960,82 % 0,02926796Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri257,94 % 0,00385011Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,10190558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.655,13 % 0,0396315Fon Yönetim Ücreti134.559,46 % 2,00848666Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu603,23 % 0,00900404Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu772,49 % 0,01153049Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.652,91 % 0,05452475Türev Araçlar Komisyonu644,78 % 0,00962424Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,02377774Diğer Giderler12.227,9 % 0,18251838TOPLAM GİDERLER165.754,87 % 1,0468379DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.833.862,1196 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812267BIST