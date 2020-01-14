AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.01.2020 11:02
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.960,82 % 0,02926796
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
257,94 % 0,00385011
Bağımsız Denetim Ücreti
6.827,21 % 0,10190558
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.655,13 % 0,0396315
Fon Yönetim Ücreti
134.559,46 % 2,00848666
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
603,23 % 0,00900404
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
772,49 % 0,01153049
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.652,91 % 0,05452475
Türev Araçlar Komisyonu
644,78 % 0,00962424
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,02377774
Diğer Giderler
12.227,9 % 0,18251838
TOPLAM GİDERLER
165.754,87 % 1,0468379
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.833.862,1196 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812267
BIST
12:42120.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 554,27
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.809
En Düşük
119.575
12:425,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:426,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:42292,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,04
|Açılış
|: 292,19
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,18
|279.690.969
|% 14,87
|
|TLMAN
|12,62
|33.359.112
|% 14,21
|
|VAKKO
|5,47
|32.313.709
|% 13,72
|
|CRFSA
|5,99
|75.254.190
|% 12,38
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|THYAO
|14,87
|1.175.374.643
|% 0,20
|
|KRDMD
|3,00
|515.185.335
|% 1,01
|
|PETKM
|4,07
|486.870.523
|% -0,49
|
|ASELS
|23,20
|393.651.678
|% 1,22
|
|TKNSA
|6,18
|279.690.969
|% 14,87
|
|KRDMD
|3,00
|515.185.335
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,57
|220.454.961
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|486.870.523
|% -0,49
|
|THYAO
|14,87
|1.175.374.643
|% 0,20
|
|ALBRK
|1,72
|114.428.802
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,20
|
|Frank
|6,0445
|6,0809
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5639
|1,5718
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-5,12
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,11
|