AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23,59 % 0,00035211Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri260,13 % 0,0038828Bağımsız Denetim Ücreti2.972,03 % 0,04436167Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159,13 % 0,00237524Fon Yönetim Ücreti1.464,59 % 0,02186104Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,02 % 0,00007493Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu34,92 % 0,00052123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.408,52 % 0,05087689Türev Araçlar Komisyonu125,88 % 0,00187893Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,02377774Diğer Giderler2.262,1 % 0,03376498TOPLAM GİDERLER12.308,91 % 7,13434549DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ172.530,3326 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812268BIST