AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.01.2020 11:02
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
23,59 % 0,00035211
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
260,13 % 0,0038828
Bağımsız Denetim Ücreti
2.972,03 % 0,04436167
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
159,13 % 0,00237524
Fon Yönetim Ücreti
1.464,59 % 0,02186104
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,02 % 0,00007493
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
34,92 % 0,00052123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.408,52 % 0,05087689
Türev Araçlar Komisyonu
125,88 % 0,00187893
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,02377774
Diğer Giderler
2.262,1 % 0,03376498
TOPLAM GİDERLER
12.308,91 % 7,13434549
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
172.530,3326 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812268
BIST
12:42120.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 554,27
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.809
En Düşük
119.575
12:425,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:426,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:42292,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,19
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|TLMAN
|12,56
|32.682.733
|% 13,67
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|VAKKO
|5,44
|31.440.247
|% 13,10
|
|GLBMD
|2,22
|497.291
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|THYAO
|14,87
|1.167.965.190
|% 0,20
|
|KRDMD
|3,01
|514.772.655
|% 1,35
|
|PETKM
|4,08
|485.750.953
|% -0,24
|
|ASELS
|23,22
|389.439.387
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|KRDMD
|3,01
|514.772.655
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|220.126.498
|% -0,63
|
|PETKM
|4,08
|485.750.953
|% -0,24
|
|THYAO
|14,87
|1.167.965.190
|% 0,20
|
|ALBRK
|1,71
|114.271.099
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6113
|7,6494
|% 0,19
|
|Frank
|6,0446
|6,0811
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5639
|1,5718
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,96
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|-0,12
|