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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

14.01.2020 11:02
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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
23,59 % 0,00035211
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
260,13 % 0,0038828
Bağımsız Denetim Ücreti
2.972,03 % 0,04436167
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
159,13 % 0,00237524
Fon Yönetim Ücreti
1.464,59 % 0,02186104
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,02 % 0,00007493
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
34,92 % 0,00052123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.408,52 % 0,05087689
Türev Araçlar Komisyonu
125,88 % 0,00187893
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,02377774
Diğer Giderler
2.262,1 % 0,03376498
TOPLAM GİDERLER
12.308,91 % 7,13434549
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
172.530,3326 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812268


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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TKNSA 6,21 277.439.605 % 15,43  
TLMAN 12,56 32.682.733 % 13,67  
CRFSA 6,03 72.681.121 % 13,13  
VAKKO 5,44 31.440.247 % 13,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6113 7,6494 % 0,19  
Frank 6,0446 6,0811 % 0,49  
Riyal 1,5639 1,5718 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.543 1.543 -5,96  
Altın Gr. 292 292 0,31  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.928 1.976 -6,80  
Yarım 932 956 -3,29  
Çeyrek 467 478 -1,64  
Gümüş.Ons 17,74 17,77 -0,23  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,08 64,08 -0,12  
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