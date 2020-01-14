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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

14.01.2020 11:02
GÜNCEL HABERLER


% 0,00022613
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
260,13 % 0,0038828
Bağımsız Denetim Ücreti
2.972,03 % 0,04436167
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
148,85 % 0,00222179
Fon Yönetim Ücreti
930,69 % 0,01389184
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,86 % 0,00008747
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.398,4 % 0,05072584
Türev Araçlar Komisyonu
73,08 % 0,00109082
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,02377774
Diğer Giderler
1.730,76 % 0,02583399
TOPLAM GİDERLER
11.127,95 % 10,16140177
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.511,9576 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812269


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.934.034 % 19,86  
TKNSA 6,21 277.439.605 % 15,43  
TLMAN 12,56 32.682.733 % 13,67  
CRFSA 6,03 72.681.121 % 13,13  
VAKKO 5,44 31.440.247 % 13,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6120 7,6502 % 0,20  
Frank 6,0462 6,0826 % 0,51  
Riyal 1,5643 1,5722 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 -5,12  
Altın Gr. 292 292 0,31  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.928 1.976 -6,80  
Yarım 932 956 -3,29  
Çeyrek 467 478 -1,64  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,22  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,09 64,09 -0,11  
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