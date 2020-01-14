AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.01.2020 11:02
% 0,00023225
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
261,45 % 0,0039025
Bağımsız Denetim Ücreti
2.972,03 % 0,04436167
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
171,32 % 0,00255719
Fon Yönetim Ücreti
967,6 % 0,01444277
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3,22 % 0,00004806
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.398,4 % 0,05072584
Türev Araçlar Komisyonu
82,28 % 0,00122814
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,02377774
Diğer Giderler
1.917,42 % 0,02862015
TOPLAM GİDERLER
11.382,28 % 10,00641259
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.749,8569 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812271
BIST
12:43120.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 506,61
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:435,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0249
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:436,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:43292,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|TLMAN
|12,56
|32.682.733
|% 13,67
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|VAKKO
|5,44
|31.440.247
|% 13,10
|
|GLBMD
|2,22
|497.291
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|PGSUS
|83,85
|135.475.744
|% 0,42
|
|HUBVC
|26,16
|77.977.758
|% 3,65
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|IHLGM
|1,13
|32.025.159
|% -0,88
|
|BNTAS
|2,82
|68.988.618
|% 10,59
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|HUBVC
|26,16
|77.977.758
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,20
|
|Frank
|6,0462
|6,0826
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5643
|1,5722
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-5,12
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,11
|