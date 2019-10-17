AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 80-100 Ulusal veya uluslararası borsalarda işlem görmekte olan Altın ve Altına Dayalı Sermaye piyasası araçlarıDiğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20DİĞER 0-20 Faiz Geliri içermeyen Türk ve/veya Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu PaylarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı* (TL-Döviz-Altın) (* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6?sını aşamaz.)ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20 Katılım 30 Endeksindeki Ortaklık PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793645BIST