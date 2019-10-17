AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları (Türk Lirası cinsinden)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası cinsinden katılma hesabıDİĞER 0-15 Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 BIST tarafından hesaplanan katılım endeksinde yer alan ortaklık paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793647BIST