AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 14:01
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları (Türk Lirası cinsinden)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
DİĞER 0-15 Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 BIST tarafından hesaplanan katılım endeksinde yer alan ortaklık payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793647
BIST
14:3793.690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -446,80
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.413
14:375,8839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
14:376,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
14:37281,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,21
|Açılış
|: 281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
280,44