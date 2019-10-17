AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 14:03
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Ters Repo İşlemleri 80-90 Hazine Müsteşarlığı?nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları ve Kamu Borçlanma Aracının Konu Olduğu Ters Repo
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-30
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri Ters Repo İşlemleri 0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
DİĞER 0-20 Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-30 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Vaad Sözleşmeleri 0-30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793649
BIST
14:3793.690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -446,80
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.413
14:375,8839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
14:376,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
14:37281,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,21
|Açılış
|: 281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
280,44