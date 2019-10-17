AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaTers Repo İşlemleri 80-90 Hazine Müsteşarlığı?nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları ve Kamu Borçlanma Aracının Konu Olduğu Ters RepoBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-30Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri Ters Repo İşlemleri 0-2Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20DİĞER 0-20 Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-30 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Vaad Sözleşmeleri 0-30http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793649BIST