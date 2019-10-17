AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 60-100 TL cinsinden katılma hes.* ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama ş. ihraç edilen borsada işlem gören TLcinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira s.larıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-40 Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarıVaad Sözleşmeleri 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793652BIST