AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 14:05
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 60-100 TL cinsinden katılma hes.* ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama ş. ihraç edilen borsada işlem gören TLcinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira s.ları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-40 Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793652
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
18:055,7955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0303
|Açılış
|: 5,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,74
|Açılış
|: 277,68
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59