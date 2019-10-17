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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2019 14:05
GÜNCEL HABERLER

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 60-100 TL cinsinden katılma hes.* ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama ş. ihraç edilen borsada işlem gören TLcinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira s.ları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-40 Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793652


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