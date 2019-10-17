AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaGelir Ortaklığı Senetleri 0-100ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100 BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100 Kamu-Özel sektör kira sertifikalarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL / Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-20 Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu ve Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu, Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PaylarıGayrimenkul Sertifikaları 0-100 İcazet Belgesi Almış Gayrimenkul Sertifikalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793654BIST