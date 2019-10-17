AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 14:07
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100 BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100 Kamu-Özel sektör kira sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL / Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu ve Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu, Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Gayrimenkul Sertifikaları 0-100 İcazet Belgesi Almış Gayrimenkul Sertifikaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793654
BIST
14:3793.690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -446,80
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.413
14:375,8839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
14:376,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
14:37281,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,21
|Açılış
|: 281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
280,44