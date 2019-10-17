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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2019 14:08
GÜNCEL HABERLER

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100 Hazine tarafından ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-50 Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50 Uluslararası piyasalarda ihraç edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-25 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu** ve Türkiye'de Kabul Gören Danışma Kurulu Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20




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