AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-50BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 40-75BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 Hazine Tarafından İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri/Kira SertifikalarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Gayrimenkul Sertifikaları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793659BIST