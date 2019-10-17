AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 14:11
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 40-75
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 Hazine Tarafından İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri/Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Gayrimenkul Sertifikaları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793659
BIST