AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 14:14
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Yatırım fonu katılma p., yabancı yatırım fonu katılma p., Borsa yatırım fonu katılma p., gayrimenkul yatırım fonu katılma p., girişim sermayesi yatırım fonu katılma p. ve yatırım ortaklığı p.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793661
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
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98.731
En Düşük
98.002
18:055,7955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0303
|Açılış
|: 5,7820
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|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,4350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,74
|Açılış
|: 277,68
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
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279,68
En Düşük
275,59