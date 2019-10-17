AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 80-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Yatırım fonu katılma p., yabancı yatırım fonu katılma p., Borsa yatırım fonu katılma p., gayrimenkul yatırım fonu katılma p., girişim sermayesi yatırım fonu katılma p. ve yatırım ortaklığı p.İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793661BIST