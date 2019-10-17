AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-30BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-40BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-40Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-25FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma P./Borsa Yatırım Fonu Katılma P./Yabancı Yatırım Fonu Katılma P./Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım P./Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma P./Yatırım Ortaklığı P.Gayrimenkul Sertifikaları 0-15İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-10İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793663BIST