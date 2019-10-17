AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-80BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-80Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-50FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları/Yatırım Ortaklığı PaylarıGayrimenkul Sertifikaları 0-100Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793664BIST