AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2019 10:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM ZAMAN 18.07.2011 10
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Cengiz YILMAZ 02.01.2017 2011-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür" 11
Bulut ÖZER 02.01.2017 2016- ? Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 6
Hasan Basri TARMAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795299
BIST
14:3299.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -331,63
|Açılış
|: 98.921
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|Önceki Kapanış
|: 99.838
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99.507
En Düşük
98.504
14:325,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,7290
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|Önceki Kapanış
|: 5,7200
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5,7709
En Düşük
5,7223
14:326,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,3600
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,4174
En Düşük
6,3589
14:32275,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,53
|Açılış
|: 275,02
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,15
|265.638.998
|% 14,13
|
|KLMSN
|13,22
|41.432.791
|% 12,89
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,72
|25.101.940
|% 10,57
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,90
|6.271.980
|% -7,00
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,69
|461.812.263
|% -0,74
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|FENER
|16,15
|265.638.998
|% 14,13
|
|AKBNK
|7,03
|196.260.293
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,69
|461.812.263
|% -0,74
|
|IHLGM
|0,73
|80.399.230
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,19
|49.972.680
|% -2,46
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3620
|7,3990
|% 0,02
|
|Frank
|5,7503
|5,7850
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5233
|1,5310
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.494
|5,78
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|2,59
|
|Yarım
|878
|900
|1,26
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|-0,39
|