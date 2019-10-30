GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.10.2019 10:41
GÜNCEL HABERLER

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Cengiz Yılmaz 28.06.2019 Ak Portföy Müdür 14
Bulut Özer 28.06.2019 Ak Portföy Müdür Yardımcısı 9
Hasan Basri TARMAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795300


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:3299.507
Değişim :  -0,33% |  -331,63
Açılış :  98.921  
Önceki Kapanış :  99.838  
En Yüksek
99.507 En Düşük
98.504
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 5,49 10.859 % 15,82  
FENER 16,15 265.638.998 % 14,13  
KLMSN 13,22 41.432.791 % 12,89  
PKENT 128,00 147.422 % 12,28  
BERA 2,72 25.101.940 % 10,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3620 7,3990 % 0,02  
Frank 5,7503 5,7850 % 0,03  
Riyal 1,5233 1,5310 % -0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.493 1.494 5,78  
Altın Gr. 275 275 0,56  
Cumhuriyet 1.826 1.854 6,00  
Tam 1.816 1.861 2,59  
Yarım 878 900 1,26  
Çeyrek 440 450 0,63  
Gümüş.Ons 17,89 17,91 0,09  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,01  
B. Petrol 61,20 61,20 -0,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru