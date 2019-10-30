AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2019 10:42
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Cengiz Yılmaz 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür 14
İdil Sazer 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür Yardımcısı 12
Bulut Özer 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür Yardımcısı 9
Hasan Basri TARMAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795301
BIST
14:3399.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -345,68
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.510
En Düşük
98.504
14:335,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:336,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:33275,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,56
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|KLMSN
|13,25
|41.373.565
|% 13,15
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,73
|25.073.619
|% 10,98
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,92
|6.231.258
|% -6,93
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|AKBNK
|7,03
|195.620.669
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.346.287
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|49.927.402
|% -1,64
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3656
|7,4026
|% 0,07
|
|Frank
|5,7531
|5,7877
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5244
|1,5320
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,59
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.862
|3,90
|
|Yarım
|878
|901
|1,89
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|-0,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, TKFEN, SODA
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KCHOL, EREGL
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -505, 55 kaybederek (% -0.53 ) 95, 397
-
14:44
METRO, BERA, NUGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:44
SANEL, ISKUR, EGCEY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında