AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 14:23
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-40
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
DİĞER 0-100 Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları DİĞER 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Korumalı, Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL - Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100
DİĞER 0-50 Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-40 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806696
BIST