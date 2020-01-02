AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-40 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma AraçlarıORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-40 Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borçlanma AraçlarıTers Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-100Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL- Döviz) / Katılma Hesapları (TL- Döviz)DİĞER 0-100 Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları DİĞER 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Korumalı, Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarıİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100DİĞER 0-50 Kıymetli Madenler Ödünç SertifikasıGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL - Döviz)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806697BIST