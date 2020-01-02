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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 14:25
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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) ve katılım fonu esaslarına uygun olarak yönetilmektedir. Fon portföyüne T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları alınacaktır. Ayrıca, portföyün en fazla %50'sine kadar kamu veya özel sektör tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına, portföyün en fazla %70'ine kadar ise Katılım 50 endeksindeki paylara yatırım yapılacaktır. Bununla birlikte faiz geliri içermemek şartıyla, kıymetli madenlere, altın veya bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikaları ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.


Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100 Hazine tarafından ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-70 Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50 Uluslararası piyasalarda ihraç edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL / Döviz)*
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-25 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu** ve Türkiye'de Kabul Gören Danışma Kurulu Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20 Gayrimenkul Sertifikaları (İcazet Belgesi almış olanlar)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806699


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CRFSA 5,65 185.637.024 % 19,96  
VKING 2,15 5.634.637 % 14,97  
DURDO 15,99 11.552.618 % 13,89  
IPEKE 8,73 992.645.193 % 13,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7972 7,8363 % -0,74  
Frank 6,1014 6,1381 % -0,36  
Riyal 1,5839 1,5918 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.525 1.525 7,97  
Altın Gr. 292 292 1,70  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 17,98 18,03 0,15  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 65,86 65,86 -0,14  
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