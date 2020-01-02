AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 50-90 Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen TL Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira SertifikalarıDİĞER FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarıDİĞER 0-30 Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve ortaklık varantları, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçlarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı** ** Vadeli mevduatta/katılma hesabında yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10'u, altı ay ve daha uzun vadeli mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri Ters Repo İşlemleri 0-2 Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleriAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 1-20 * Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz.FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi: Fon portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdünde bulunarak almak (vaad). Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin %10'una kadar en çok işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak borsa dışında satabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806701BIST