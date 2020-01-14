AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2020 10:56
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 02.01.2018 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 18 Sermaye tr/Bildirim/812260
BIST
12:42120.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 554,27
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.809
En Düşük
119.575
12:425,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:426,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:42292,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,04
|Açılış
|: 292,19
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,18
|279.690.969
|% 14,87
|
|TLMAN
|12,62
|33.359.112
|% 14,21
|
|VAKKO
|5,47
|32.313.709
|% 13,72
|
|CRFSA
|5,99
|75.254.190
|% 12,38
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|THYAO
|14,87
|1.175.374.643
|% 0,20
|
|KRDMD
|3,00
|515.185.335
|% 1,01
|
|PETKM
|4,07
|486.870.523
|% -0,49
|
|ASELS
|23,20
|393.651.678
|% 1,22
|
|TKNSA
|6,18
|279.690.969
|% 14,87
|
|KRDMD
|3,00
|515.185.335
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,57
|220.454.961
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|486.870.523
|% -0,49
|
|THYAO
|14,87
|1.175.374.643
|% 0,20
|
|ALBRK
|1,72
|114.428.802
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,20
|
|Frank
|6,0445
|6,0809
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5639
|1,5718
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-5,12
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,11
|