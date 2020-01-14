AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2020 10:57
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.04.2019 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 18
Nuri Oğuz Ayhan 10.01.2020 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812263
BIST
12:42120.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 554,27
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.809
En Düşük
119.575
12:425,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:426,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:42292,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,19
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|TLMAN
|12,56
|32.682.733
|% 13,67
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|VAKKO
|5,44
|31.440.247
|% 13,10
|
|GLBMD
|2,22
|497.291
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|THYAO
|14,87
|1.167.965.190
|% 0,20
|
|KRDMD
|3,01
|514.772.655
|% 1,35
|
|PETKM
|4,08
|485.750.953
|% -0,24
|
|ASELS
|23,22
|389.439.387
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|KRDMD
|3,01
|514.772.655
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|220.126.498
|% -0,63
|
|PETKM
|4,08
|485.750.953
|% -0,24
|
|THYAO
|14,87
|1.167.965.190
|% 0,20
|
|ALBRK
|1,71
|114.271.099
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6113
|7,6494
|% 0,19
|
|Frank
|6,0446
|6,0811
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5639
|1,5718
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,96
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|-0,12
|