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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.01.2020 10:59
GÜNCEL HABERLER



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.04.2019 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 18
Nuri Oğuz Ayhan 10.01.2020 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812264


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.934.034 % 19,86  
TKNSA 6,21 277.439.605 % 15,43  
TLMAN 12,56 32.682.733 % 13,67  
CRFSA 6,03 72.681.121 % 13,13  
VAKKO 5,44 31.440.247 % 13,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6120 7,6502 % 0,20  
Frank 6,0462 6,0826 % 0,51  
Riyal 1,5643 1,5722 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 -5,12  
Altın Gr. 292 292 0,31  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.928 1.976 -6,80  
Yarım 932 956 -3,29  
Çeyrek 467 478 -1,64  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,22  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,09 64,09 -0,11  
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