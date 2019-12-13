AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2019 09:01
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803262
BIST
12:14111.236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.121,16
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.268
En Düşük
110.680
12:145,7843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:146,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:14273,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,61
|4.644.924
|% 14,96
|
|BURCE
|6,03
|16.238.083
|% 11,67
|
|TIRE
|3,30
|148.448.354
|% 11,49
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|HURGZ
|1,19
|2.742.674
|% 10,19
|
|GLRYH
|1,98
|13.964.120
|% -14,66
|
|USAK
|1,83
|33.499.716
|% -12,44
|
|ETYAT
|1,35
|14.248.162
|% -10,00
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|520.015.809
|% 0,43
|
|ISFIN
|3,27
|199.821.379
|% 4,81
|
|GARAN
|10,81
|182.755.443
|% 2,17
|
|ASELS
|19,69
|172.893.165
|% 0,82
|
|TIRE
|3,30
|148.448.354
|% 11,49
|
|ISFIN
|3,27
|199.821.379
|% 4,81
|
|KRDMD
|2,46
|139.404.284
|% 0,41
|
|IHLAS
|0,80
|41.389.982
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,51
|77.509.204
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|116.917.674
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7183
|7,7571
|% 1,43
|
|Frank
|5,8600
|5,8953
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5377
|1,5454
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-12,00
|
|Yarım
|873
|895
|-5,80
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|0,61
|