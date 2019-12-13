AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2019 09:01
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803264
BIST
12:11111.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.141,80
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.268
En Düşük
110.680
12:115,7843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:116,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:11273,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,35
|Açılış
|: 273,96
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,61
|4.629.283
|% 14,96
|
|TIRE
|3,31
|146.751.599
|% 11,82
|
|BURCE
|5,99
|14.187.121
|% 10,93
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|HURGZ
|1,19
|2.703.702
|% 10,19
|
|GLRYH
|1,98
|13.334.951
|% -14,66
|
|USAK
|1,83
|33.255.080
|% -12,44
|
|ETYAT
|1,34
|13.788.481
|% -10,67
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|517.260.664
|% 0,43
|
|ISFIN
|3,26
|183.589.060
|% 4,49
|
|GARAN
|10,79
|175.210.436
|% 1,98
|
|ASELS
|19,70
|172.068.974
|% 0,87
|
|TIRE
|3,31
|146.751.599
|% 11,82
|
|ISFIN
|3,26
|183.589.060
|% 4,49
|
|KRDMD
|2,46
|138.753.099
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,51
|77.375.316
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,80
|38.078.237
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,48
|116.855.818
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7215
|7,7602
|% 1,47
|
|Frank
|5,8581
|5,8934
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5379
|1,5456
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-11,28
|
|Yarım
|873
|896
|-5,45
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|