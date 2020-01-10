AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2020 09:26
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811591
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8820
En Düşük
5,8670
18:056,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|9,76
|48.029.242
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,30
|67.313.341
|% 0,00
|
|KFEIN
|11,08
|18.340.844
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DOKTA
|57,50
|974.593
|% 0,00
|
|SMART
|9,76
|48.029.242
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,30
|67.313.341
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DOKTA
|57,50
|974.593
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DERAS
|4,00
|18.626.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,22
|13.613.166
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6716
|7,7101
|% 0,33
|
|Frank
|6,0199
|6,0562
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5631
|1,5709
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,78
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-0,05
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH