AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarİç Tüzük Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806711BIST