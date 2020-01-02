AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.01.2020 14:44
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç tüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806753
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9603
En Düşük
5,9430
18:056,6589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6492
18:05292,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 1,99
|Açılış
|: 292,16
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7997
|7,8388
|% -0,71
|
|Frank
|6,1023
|6,1390
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5840
|1,5919
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.525
|7,85
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|65,86
|65,86
|-0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KRSTL
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 638, 199 adet işlem
-
17:57MRGYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 527, 559 adet işlem
-
17:56DURDO
Yüzde 12.39 oranında artışla 15.78 lira fiyatla işlem gören hissede 653, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 115, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 11, 148.00 milyon TL de
-
17:55GOODY
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 541, 412 adet işlem