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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.01.2020 14:44
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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806757


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 5,04 150.998.378 % 20,00  
CRFSA 5,65 185.637.024 % 19,96  
VKING 2,15 5.634.637 % 14,97  
DURDO 15,99 11.552.618 % 13,89  
IPEKE 8,73 992.645.193 % 13,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7984 7,8375 % -0,73  
Frank 6,1006 6,1373 % -0,38  
Riyal 1,5836 1,5916 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.525 1.526 8,22  
Altın Gr. 292 292 2,02  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 0,16  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 65,98 65,98 -0,02  
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