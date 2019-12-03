AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.12.2019 09:55
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu risk değeri güncellemesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801418
BIST
10:28108.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 23,48
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.080
En Düşük
107.583
10:285,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7571
En Düşük
5,7372
10:286,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3779
En Düşük
6,3572
10:28270,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,57
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|7,87
|31.406.968
|% 10,85
|
|SANKO
|9,09
|13.852.418
|% 9,78
|
|OSMEN
|3,39
|24.628
|% 9,71
|
|UZERB
|1,85
|84.491
|% 9,47
|
|BALAT
|0,48
|115.512
|% 9,09
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|YAPRK
|5,70
|19.917
|% -5,79
|
|SALIX
|5,40
|972
|% -4,42
|
|IHEVA
|2,32
|26.322
|% -4,13
|
|THYAO
|13,92
|189.644.681
|% 0,22
|
|BJKAS
|3,33
|113.439.118
|% -0,30
|
|GSRAY
|2,38
|98.376.469
|% 5,78
|
|ISFIN
|2,87
|75.122.243
|% 3,24
|
|GARAN
|10,16
|58.987.219
|% 0,20
|
|GSRAY
|2,38
|98.376.469
|% 5,78
|
|BJKAS
|3,33
|113.439.118
|% -0,30
|
|ISFIN
|2,87
|75.122.243
|% 3,24
|
|PETKM
|3,61
|54.539.106
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|36.670.361
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4289
|7,4661
|% 0,21
|
|Frank
|5,7757
|5,8104
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-0,83
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,10
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|0,17
|
Seans Raporu
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10:42ADNAC
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10:39
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10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 81 kaybederek (% 0.00 ) 103, 276