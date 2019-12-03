AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.12.2019 09:56
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu risk değeri güncellemesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801419
BIST
16:05108.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 584,12
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:055,7379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:056,3540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:05270,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,66
|Açılış
|: 270,88
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,50
|38.051.731
|% 18,53
|
|LINK
|19,00
|22.543.352
|% 17,21
|
|YUNSA
|10,02
|78.393.507
|% 15,17
|
|SMART
|8,10
|123.708.198
|% 14,08
|
|DERAS
|3,33
|60.685.888
|% 14,04
|
|SANKO
|7,69
|75.333.044
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|808.149
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.757
|% -3,48
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|ASELS
|19,33
|602.320.400
|% 2,87
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|193.167.235
|% -0,81
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4376
|7,4749
|% 0,32
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|6,50
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,15
|
|Yarım
|865
|887
|4,43
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-0,30
|
Seans Raporu
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 531, 91 artarak (% 0.40 ) 132, 893
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16:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, FONET, LINK
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16:19XU100
Endeks 108, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 298.00 milyon TL de
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16:19SEKUR
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 382 adet işlem
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16:18INDES
Yüzde 4.67 oranında artışla 10.31 lira fiyatla işlem gören hissede 731, 728 adet işlem