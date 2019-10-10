***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.10.2019 18:05
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2019-30.09.2019 tarihli faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792384
BIST
18:0598.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -868,35
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
18:055,8551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0165
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8153
18:056,4618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4143
18:05281,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,54
|Açılış
|: 281,67
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
279,52