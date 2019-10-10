***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 3.934.359 0 895.708 0Satışların Maliyeti12 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.934.359 0 895.708 0BRÜT KAR (ZARAR)3.934.359 0 895.708 0Genel Yönetim Giderleri13 -3.128.321 -989.886 -1.107.155 -522.995Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 584 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)806.038 -989.302 -211.447 -522.995FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)806.038 -989.302 -211.447 -522.995Finansman Gelirleri14 233.489 68.310 93.875 19.743Finansman Giderleri14 -658 -2.079 -363 -472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.038.869 -923.071 -117.935 -503.724Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-228.853 205.228 25.909 110.820Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 0 0 15.736 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -228.853 205.228 10.173 110.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)810.016 -717.843 -92.026 -392.904DÖNEM KARI (ZARARI)810.016 -717.843 -92.026 -392.904Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları810.016 -717.843 -92.026 -392.904Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.119.027 -659.384Dönem Karı (Zararı)810.016 -717.843Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler114.901 -117.725Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler119.537 154.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 119.537 154.333Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -233.489 -66.830Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 228.853 -205.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler194.110 176.184Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-258.310 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.046 -7.989Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler423.297 201.477Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.169 -17.304Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.119.027 -659.384YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.276 1.064.788Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri10 0 1.000.000Ödenen Faiz0 -1.480Alınan Faiz233.276 66.268YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.352.303 405.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.352.303 405.404DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 897.002 1.022.276DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.249.305 1.427.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.250.043 897.527Ticari Alacaklar299.139 40.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 299.139 40.829Diğer Alacaklar0 346İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 ve 5 0 346Peşin Ödenmiş Giderler7 3.620 3.395Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 34.991 14.824ARA TOPLAM2.587.793 956.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.587.793 956.921DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı15 85.266 319.833TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.266 319.833TOPLAM VARLIKLAR2.673.059 1.276.754KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar511.921 88.624İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 0 27.042İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 511.921 61.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 90.558 39.211Diğer Borçlar280 2.454İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 ve 6 280 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 2.454Kısa Vadeli Karşılıklar207.744 116.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 207.744 116.009ARA TOPLAM810.503 246.298TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER810.503 246.298UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar166.765 164.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 166.765 164.941TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.765 164.941TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER977.268 411.239ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.695.791 865.515Ödenmiş Sermaye10 2.000.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.250 -47.510Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.086.975 -86.604Net Dönem Karı veya Zararı810.016 -1.000.371TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.695.791 865.515TOPLAM KAYNAKLAR2.673.059 1.276.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1000000 0 0 -86.604 913.396 913.396Transferler-86.604 86.604 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.677 -717.843 -711.166 -711.166Dönem Karı (Zararı)-717.843 -717.843 -717.843Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.677 6.677 6.677Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 6.677 -86.604 -717.843 1.202.230 1.202.230Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515Transferler-1.000.371 1.000.371 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.260 810.016 830.276 830.276Dönem Karı (Zararı)810.016 810.016 810.016Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.260 20.260 20.260Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -27.250 -1.086.975 810.016 1.695.791 1.695.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)810.016 -717.843 -92.026 -392.904DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.260 6.677 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 25.974 8.560 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.714 -1.883 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -5.714 -1.883 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.260 6.677 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)830.276 -711.166 -92.026 -392.904Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları830.276 -711.166 -92.026 -392.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792383BIST