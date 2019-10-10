***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.10.2019 18:05
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 3.934.359 0 895.708 0
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.934.359 0 895.708 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.934.359 0 895.708 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.128.321 -989.886 -1.107.155 -522.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 584 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
806.038 -989.302 -211.447 -522.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
806.038 -989.302 -211.447 -522.995
Finansman Gelirleri
14 233.489 68.310 93.875 19.743
Finansman Giderleri
14 -658 -2.079 -363 -472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.038.869 -923.071 -117.935 -503.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-228.853 205.228 25.909 110.820
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 15.736 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -228.853 205.228 10.173 110.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
810.016 -717.843 -92.026 -392.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
810.016 -717.843 -92.026 -392.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
810.016 -717.843 -92.026 -392.904
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.119.027 -659.384
Dönem Karı (Zararı)
810.016 -717.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.901 -117.725
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
119.537 154.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 119.537 154.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -233.489 -66.830
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 228.853 -205.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
194.110 176.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.310 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.046 -7.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
423.297 201.477
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.169 -17.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.119.027 -659.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.276 1.064.788
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10 0 1.000.000
Ödenen Faiz
0 -1.480
Alınan Faiz
233.276 66.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.352.303 405.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.352.303 405.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 897.002 1.022.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.249.305 1.427.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.250.043 897.527
Ticari Alacaklar
299.139 40.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 299.139 40.829
Diğer Alacaklar
0 346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 5 0 346
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.620 3.395
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 34.991 14.824
ARA TOPLAM
2.587.793 956.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.587.793 956.921
DURAN VARLIKLAR
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 85.266 319.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.266 319.833
TOPLAM VARLIKLAR
2.673.059 1.276.754
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
511.921 88.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 0 27.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 511.921 61.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 90.558 39.211
Diğer Borçlar
280 2.454
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 6 280 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 2.454
Kısa Vadeli Karşılıklar
207.744 116.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 207.744 116.009
ARA TOPLAM
810.503 246.298
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
810.503 246.298
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
166.765 164.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 166.765 164.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.765 164.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
977.268 411.239
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.695.791 865.515
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.250 -47.510
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.086.975 -86.604
Net Dönem Karı veya Zararı
810.016 -1.000.371
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.695.791 865.515
TOPLAM KAYNAKLAR
2.673.059 1.276.754
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1000000 0 0 -86.604 913.396 913.396
Transferler
-86.604 86.604 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.677 -717.843 -711.166 -711.166
Dönem Karı (Zararı)
-717.843 -717.843 -717.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.677 6.677 6.677
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 6.677 -86.604 -717.843 1.202.230 1.202.230
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 810.016 830.276 830.276
Dönem Karı (Zararı)
810.016 810.016 810.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 20.260 20.260
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -27.250 -1.086.975 810.016 1.695.791 1.695.791
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
810.016 -717.843 -92.026 -392.904
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.260 6.677 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 25.974 8.560 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.714 -1.883 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.714 -1.883 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.260 6.677 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
830.276 -711.166 -92.026 -392.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
830.276 -711.166 -92.026 -392.904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792383
BIST