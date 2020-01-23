***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2018Bildirim İçeriğiAçıklamalarİç Tüzük tadil metni ile güncel fon iç tüzüğümüz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814088BIST