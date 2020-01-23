***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
23.01.2020 10:58
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2018
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük tadil metni ile güncel fon iç tüzüğümüz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814088
BIST
11:13123.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 308,12
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:135,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:136,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:13295,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 295,69
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,80
|23.823.031
|% 15,24
|
|PRKAB
|3,79
|16.854.977
|% 14,85
|
|BURCE
|9,19
|10.550.406
|% 12,76
|
|NATEN
|18,35
|59.950.027
|% 12,71
|
|ERSU
|3,64
|12.912.093
|% 12,35
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|358.207
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,66
|373.095.423
|% -0,41
|
|ICBCT
|6,09
|213.340.549
|% 0,33
|
|HALKB
|7,14
|195.667.150
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,84
|184.116.787
|% 8,24
|
|GARAN
|12,25
|171.148.426
|% 0,66
|
|KRSTL
|1,84
|184.116.787
|% 8,24
|
|ODAS
|2,06
|116.650.061
|% 4,57
|
|KRDMD
|3,06
|163.064.747
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,71
|69.108.057
|% 0,59
|
|PETKM
|4,06
|142.047.015
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7422
|7,7810
|% -0,14
|
|Frank
|6,0788
|6,1155
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5709
|1,5788
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,18
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:25XU100
Endeks 123, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 2, 828.00 milyon TL de
-
11:24KRONT
Yüzde 5.29 oranında artışla 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 846 adet işlem
-
11:22NATEN
Yüzde 12.71 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 421, 527 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, YKBNK, ISCTR
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 36 artarak (% 0.19 ) 116, 873