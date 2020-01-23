***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.01.2020 11:12
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni ile güncel fon ihraç belgemiz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814092
BIST
11:13123.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 308,12
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:135,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:136,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:13295,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 295,69
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,78
|24.025.576
|% 15,19
|
|PRKAB
|3,80
|17.227.163
|% 15,15
|
|NATEN
|18,45
|61.599.586
|% 13,33
|
|ESCOM
|2,45
|13.324.207
|% 12,39
|
|ERSU
|3,63
|13.092.005
|% 12,04
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|358.207
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,64
|385.886.275
|% -0,54
|
|ICBCT
|6,07
|214.284.861
|% 0,00
|
|HALKB
|7,14
|204.457.297
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,84
|184.590.901
|% 8,24
|
|GARAN
|12,23
|175.842.598
|% 0,49
|
|KRSTL
|1,84
|184.590.901
|% 8,24
|
|ODAS
|2,06
|117.360.235
|% 4,57
|
|KRDMD
|3,04
|167.614.058
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,71
|69.173.762
|% 0,59
|
|PETKM
|4,06
|144.135.803
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7507
|7,7896
|% -0,03
|
|Frank
|6,0852
|6,1219
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5723
|1,5801
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-4,94
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|-0,80
|