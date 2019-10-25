***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.756.740 7.916.580 119.489 143.896.128 -892.651 143.003.477 85.784 143.089.261 123.920 -17.177.400 -4.894.736 -22.072.136 145.933.854 145.933.854Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.578.572 -1.578.572 -1.578.572 -3.316.164 4.894.736 1.578.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-157.040 -157.040 -157.040 4.069.641 4.069.641 3.912.601 3.912.601Dönem Karı (Zararı)0 4.069.641 4.069.641 4.069.641 4.069.641Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-157.040 -157.040 -157.040 -157.040 -157.040Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.756.740 7.916.580 119.489 142.317.556 -1.049.691 141.267.865 85.784 141.353.649 123.920 20.493.564 4.069.641 24.563.205 149.846.455 149.846.455Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 140.805.566 90.036 140.895.602 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.548.463 -1.548.463 -1.548.463 2.041.070 -492.607 1.548.463 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-191.656 -191.656 0 -191.656 6.306.015 6.306.015 6.114.359 6.114.359Dönem Karı (Zararı)0 6.306.015 6.306.015 6.306.015 6.306.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-191.656 -191.656 -191.656 -191.656 -191.656Sermaye Arttırımı8.243.260 23.011 8.266.271 8.266.271Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 140.252.836 -1.187.389 0 139.065.447 90.036 139.155.483 123.920 -17.936.237 6.306.015 -11.630.222 160.708.261 160.708.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.706.684 6.828.939Dönem Karı (Zararı)6.306.015 4.069.641Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.306.015 4.069.641Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.509.455 6.208.801Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.028.341 3.891.057Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28.004 6.888Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.004 6.888Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.236.012 618.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler311.861 -40.152Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 924.151 658.852Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.400.146 2.296.541Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -156.595 -108.674Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 3.556.741 2.405.215Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-81.905Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-46.888 -277.952Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -96.430 -273.250Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.730 28.722Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -39.730 28.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.862.208 -3.325.769Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.677.912 -4.351.895İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -75.717 -120.987İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.602.195 -4.230.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler137.025 99.962İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)137.025 99.962Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-177.544 -245.290Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)212.075 -1.884.684Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.077.920 1.789.500İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-616.076 211.070İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.693.996 1.578.430Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)123.189 287.217Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-386.868 164.541İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-386.868 164.541Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-170.093 814.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.953.262 6.952.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-246.578 -123.734YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.971.254 -1.550.409Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.696 28.722Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.696 28.722Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.183.181 -1.680.953Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.593.358 -1.640.628Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-589.823 -40.325Alınan Temettüler11 13.372 -6.852Alınan Faiz156.859 108.674FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.318.851 -4.058.652Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.243.260Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 8.243.260Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.500.000 5.100.000Kredilerden Nakit Girişleri10.500.000 5.100.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.287.200 -7.247.623Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.287.200 -7.247.623İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.020.060Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.369.393Ödenen Faiz-3.385.458 -1.911.029YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.416.579 1.219.878Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi46.886 277.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.463.465 1.497.830DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.375.908 1.225.490DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.839.373 2.723.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.839.373 1.375.908Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar5.137.933 1.501.397İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 145.635 83.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.992.298 1.418.107Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar89.928 80.775İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar89.928 80.775Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar648.533 470.989Peşin Ödenmiş Giderler6 308.962 937.287İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler308.962 937.287Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 23.518 19.105Diğer Dönen Varlıklar7.219 157.815İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.219 157.815ARA TOPLAM11.055.466 4.543.276TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.055.466 4.543.276DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar154.833 154.833Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar154.833 154.833Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar4 185.850.940 185.266.745Arazi ve Arsalar120.641.821 120.641.821Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.738.180 7.947.937Binalar51.795.219 52.219.679Tesis, Makine ve Cihazlar1.009.544 988.861Taşıtlar133.862 104.502Mobilya ve Demirbaşlar3.532.314 3.363.945Kullanım Hakkı Varlıkları4 10.662.426Maddi Olmayan Duran Varlıklar616.452 46.795Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar616.452 46.795Peşin Ödenmiş Giderler6 2.270.904 1.854.653İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.270.904 1.854.653Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran VarlıklarDiğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR199.555.555 187.323.026TOPLAM VARLIKLAR210.611.021 191.866.302KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 7.983.489 6.726.857İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.983.489 6.726.857Banka Kredileri6.923.964 6.726.857Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.059.525Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4.415.617 4.707.090İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.014.323 1.630.399İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.401.294 3.076.691Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar270.357 147.168Diğer Borçlar445.960 6.172.330İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.020.060İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar445.960 152.270Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.117.330 1.287.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.117.330 1.287.421Kısa Vadeli Karşılıklar2.306.349 1.382.198Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.306.349 1.382.198Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM16.539.102 20.423.064TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.539.102 20.423.064UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 12.555.377 4.467.832İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.555.377 4.467.832Banka Kredileri3.633.035 4.467.832Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.922.342Uzun Vadeli Karşılıklar1.380.649 1.075.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.380.649 1.075.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 19.427.632 19.571.978TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.363.658 25.115.607TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.902.760 45.538.671ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar160.708.261 146.327.631Ödenmiş Sermaye7 25.000.000 16.756.740Sermaye Düzeltme Farkları7 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7 142.500 119.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)139.155.483 140.895.602Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)139.155.483 140.895.602Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4 140.252.836 141.801.299Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.187.389 -995.733Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)90.036 90.036Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.936.237 -19.977.307Net Dönem Karı veya Zararı6.306.015 492.607TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.708.261 146.327.631TOPLAM KAYNAKLAR210.611.021 191.866.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 42.238.779 32.562.674 26.310.484 22.328.376Satışların Maliyeti8 -23.329.956 -18.973.859 -10.245.143 -9.006.184TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.908.823 13.588.815 16.065.341 13.322.192Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)18.908.823 13.588.815 16.065.341 13.322.192Genel Yönetim Giderleri9 -7.110.000 -6.154.783 -2.479.960 -2.222.638Pazarlama Giderleri9 -1.327.082 -1.134.770 -546.801 -508.319Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 226.353 357.302 27.120 156.322Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -334.554 -208.043 -77.579 -86.944ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.363.540 6.448.521 12.988.121 10.660.613Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 53.102 6.852 14.493Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -28.722FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.416.642 6.426.651 13.002.614 10.660.613Finansman Gelirleri12 278.135 185.606 170.410 123.345Finansman Giderleri12 -4.485.192 -2.815.866 -1.475.097 -1.041.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.209.585 3.796.391 11.697.927 9.742.469Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri96.430 273.250 -78.030 86.388Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 96.430 273.250 -78.030 86.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.306.015 4.069.641 11.619.897 9.828.857DÖNEM KARI (ZARARI)6.306.015 4.069.641 11.619.897 9.828.857Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.306.015 4.069.641 11.619.897 9.828.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç 14 0,25220000 0,24290000 0,52040000 0,58660000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-191.656 -157.040 36.970 26.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-239.570 -196.300 46.213 33.599Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.914 39.260 -9.243 -6.720Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi47.914 39.260 -9.243 -6.720Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-191.656 -157.040 36.970 26.879TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.114.359 3.912.601 11.656.867 9.855.736Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.114.359 3.912.601 11.656.867 9.855.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794998BIST