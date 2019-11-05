***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.11.2019 15:31
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796576
BIST
15:46100.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 411,58
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
15:465,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7527
En Düşük
5,7179
15:466,3856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
15:46277,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,18
|Açılış
|: 277,17
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,07
|174.445.722
|% 15,64
|
|HATEK
|5,82
|34.661.267
|% 15,48
|
|QNBFL
|36,12
|6.325.596
|% 14,89
|
|BOYP
|15,88
|4.217.975
|% 9,59
|
|ANELE
|2,33
|30.889.001
|% 7,87
|
|TKURU
|8,63
|241.295
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,98
|207.970
|% -9,64
|
|BMELK
|1,57
|160.236
|% -7,65
|
|RODRG
|1,85
|247.919
|% -7,50
|
|IDEAS
|3,49
|445.003
|% -7,43
|
|THYAO
|11,86
|558.477.760
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|263.032.926
|% 0,00
|
|EREGL
|6,88
|227.512.363
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,70
|190.217.085
|% 6,92
|
|GARAN
|9,48
|183.102.870
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,25
|263.032.926
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,70
|190.217.085
|% 6,92
|
|BJKAS
|2,07
|174.445.722
|% 15,64
|
|TSPOR
|1,41
|79.335.110
|% 4,44
|
|PETKM
|3,53
|178.318.967
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3902
|7,4273
|% 0,28
|
|Frank
|5,7730
|5,8078
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.501
|1.501
|-7,76
|
|Altın Gr.
|277
|278
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-0,02
|
|Yarım
|883
|906
|-0,01
|
|Çeyrek
|443
|453
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|17,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
|
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