AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.800.524
|% 14,56
|OYLUM
|4,02
|11.134.851
|% 11,36
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|YUNSA
|7,75
|62.695.102
|% 9,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% -0,37
|Frank
|5,7445
|5,7791
|% -0,67
|Riyal
|1,5207
|1,5283
|% -0,35
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,14
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,68
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|-6,00
|Tam
|1.783
|1.828
|-7,66
|Yarım
|862
|884
|-3,71
|Çeyrek
|432
|442
|-1,85
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,09
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|-0,53
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 13 değişimle 106983 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 1 değişimle 106950 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 11 değişimle 106967 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 12 değişimle 106973 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 1 değişimle 106951 puandan