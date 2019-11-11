***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat413.434.415 519.053.374 107.157.830 141.234.294Satışların Maliyeti13 -249.704.773 -376.598.074 -81.474.374 -111.425.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)163.729.642 142.455.300 25.683.456 29.808.603BRÜT KAR (ZARAR)163.729.642 142.455.300 25.683.456 29.808.603Genel Yönetim Giderleri13 -17.833.065 -11.581.646 -6.653.428 -2.113.083Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.740.105 17.512.639 4.937.822 10.286.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-15.587.064 -12.580.380 -6.008.594 -1.076.174ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.049.618 135.805.913 17.959.256 36.905.849Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 19.440.851 92.820.301 -4.667.723 55.379.985Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 0 -2.400.133 0 -2.400.133TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri142.260 0 45.311 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)173.632.729 226.226.081 13.336.844 89.885.701Finansman Giderleri15 -113.865.546 -318.973.414 4.495.030 -214.998.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.767.183 -92.747.333 17.831.874 -125.112.301Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.169.269 -7.481.272 -4.976.819 3.932.248Dönem Vergi (Gideri) Geliri-12.760.386 -15.822.452 -3.749.333 -1.746.629Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.408.883 8.341.180 -1.227.486 5.678.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.597.914 -100.228.605 12.855.055 -121.180.053DÖNEM KARI (ZARARI)42.597.914 -100.228.605 12.855.055 -121.180.053Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.552.687 2.439.911 -935.039 -2.871.907Ana Ortaklık Payları44.150.601 -102.668.516 13.790.094 -118.308.146Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1000 ADET PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 16 1,59000000 -6,00000000 0,50000000 -6,92000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI204.441.022 -12.580.857Dönem Karı (Zararı)42.597.914 -100.228.605Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)42.597.914 -100.228.605Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler165.392.581 293.737.210Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6,13 54.093.292 43.550.122Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-142.259 -168.991Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-142.259 -168.991Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler527.432 481.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler527.432 481.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler96.906.916 100.591.429Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -865.490 -370.175Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler97.772.406 100.961.604Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.131.002 136.641.792Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.169.269 7.481.272Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-897.415 8.163.746Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 2.391.784Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 2.391.784Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.395.656 -5.395.656İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.489.218 -192.082.164Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.307.443 11.350.966İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.130.639 16.716.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)48.176.804 -5.365.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.512.997 43.044.057İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-666.944 -21.166.765İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)34.179.941 64.210.822İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)2.207.654 17.105.227Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.606.159 -3.766.593Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.513.102 -15.212.559İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-19.642.826 -8.859.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.870.276 -6.352.814Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)128.700 518.365Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.660.490 -245.078.301İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-41.141.353 -248.824.469İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.480.863 3.746.168Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.887.825 -43.326Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları216.479.713 1.426.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.323.575 -374.005Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.715.116 -13.633.293YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.369.016 -20.017.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.598.657Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.522.350 -28.771.019Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -4.511.659 -28.767.811Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -10.691 -3.208Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-846.666 -4.845.454Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-846.666 -4.845.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-299.422.251 -215.820.009Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.224.713 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.224.713 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 78.195.319 146.993.357Kredilerden Nakit Girişleri78.195.319 146.993.357Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -285.089.258 -260.488.845Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-285.089.258 -260.488.845Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.050.844 0Ödenen Temettüler0 -2.229.944Ödenen Faiz-108.567.671 -100.464.752Alınan Faiz15 865.490 370.175YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-100.350.245 -248.418.682Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi897.415 4.425.901NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.452.830 -243.992.781DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ121.209.720 254.490.339DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.756.890 10.497.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21.756.890 121.209.720Ticari Alacaklar26.346.478 73.533.759İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.140.224 2.727.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.206.254 70.806.632Diğer Alacaklar5.209.500 4.746.572İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 585.989 13.552İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.623.511 4.733.020İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 31.776.823 17.240.073Peşin Ödenmiş Giderler14.786.780 3.930.068İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.786.780 3.930.068Diğer Dönen Varlıklar7 100.741.433 130.265.646ARA TOPLAM200.617.904 350.925.838TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR200.617.904 350.925.838DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar60.939.355 59.888.813İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 3.755.723 3.661.216İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar57.183.632 56.227.597İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 145.037.157 149.266.526Maddi Duran Varlıklar5 2.049.298.927 2.040.200.205Kullanım Hakkı Varlıkları6 6.657.062 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.373.887 26.551.494Şerefiye17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 8.911.952 9.089.559Peşin Ödenmiş Giderler1.139.979 390.532İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.139.979 390.532Ertelenmiş Vergi Varlığı34.775.290 40.400.915TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.324.634.065 2.317.110.893TOPLAM VARLIKLAR2.525.251.969 2.668.036.731KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 170.030.372 207.720.061İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar170.030.372 207.720.061Banka Kredileri161.852.918 201.214.742Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.177.454 6.505.319Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 235.319.037 188.985.658İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları235.319.037 188.985.658Banka Kredileri235.319.037 188.985.658Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar33.573.307 59.538.995İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.599.105 23.241.931İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar29.974.202 36.297.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar748.431 619.731Diğer Borçlar13.086.382 138.650.763İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 6.857.604 136.259.892İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.228.778 2.390.871Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.221.386 10.109.211İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.221.386 10.109.211Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.839.938 6.865.181Kısa Vadeli Karşılıklar913.692 938.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar913.692 938.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler673.031 30.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler673.031 30.075ARA TOPLAM470.423.640 613.475.812TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER470.423.640 613.475.812UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.277.844.627 1.442.857.822İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.277.844.627 1.442.857.822Banka Kredileri1.249.327.398 1.414.662.074Kiralama İşlemlerinden Borçlar28.517.229 28.195.748Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.786.485 22.182.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.786.485 22.182.141Uzun Vadeli Karşılıklar3.388.045 3.084.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.388.045 3.084.486Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27.992.304 29.406.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.326.456.871 1.497.976.004TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.796.880.511 2.111.451.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar650.344.847 479.652.307Ödenmiş Sermaye12 277.500.000 171.042.300Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.406.357 39.284.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.406.357 39.284.579Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)40.431.627 40.431.627Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)