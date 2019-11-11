***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:08
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
413.434.415 519.053.374 107.157.830 141.234.294
Satışların Maliyeti
13 -249.704.773 -376.598.074 -81.474.374 -111.425.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.729.642 142.455.300 25.683.456 29.808.603
BRÜT KAR (ZARAR)
163.729.642 142.455.300 25.683.456 29.808.603
Genel Yönetim Giderleri
13 -17.833.065 -11.581.646 -6.653.428 -2.113.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.740.105 17.512.639 4.937.822 10.286.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.587.064 -12.580.380 -6.008.594 -1.076.174
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.049.618 135.805.913 17.959.256 36.905.849
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 19.440.851 92.820.301 -4.667.723 55.379.985
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 -2.400.133 0 -2.400.133
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
142.260 0 45.311 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.632.729 226.226.081 13.336.844 89.885.701
Finansman Giderleri
15 -113.865.546 -318.973.414 4.495.030 -214.998.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.767.183 -92.747.333 17.831.874 -125.112.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.169.269 -7.481.272 -4.976.819 3.932.248
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.760.386 -15.822.452 -3.749.333 -1.746.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.408.883 8.341.180 -1.227.486 5.678.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.597.914 -100.228.605 12.855.055 -121.180.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.597.914 -100.228.605 12.855.055 -121.180.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.552.687 2.439.911 -935.039 -2.871.907
Ana Ortaklık Payları
44.150.601 -102.668.516 13.790.094 -118.308.146
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1000 ADET PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 16 1,59000000 -6,00000000 0,50000000 -6,92000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.441.022 -12.580.857
Dönem Karı (Zararı)
42.597.914 -100.228.605
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.597.914 -100.228.605
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.392.581 293.737.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6,13 54.093.292 43.550.122
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-142.259 -168.991
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-142.259 -168.991
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
527.432 481.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
527.432 481.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.906.916 100.591.429
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -865.490 -370.175
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
97.772.406 100.961.604
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.131.002 136.641.792
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.169.269 7.481.272
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-897.415 8.163.746
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.391.784
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.391.784
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.395.656 -5.395.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.489.218 -192.082.164
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.307.443 11.350.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.130.639 16.716.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.176.804 -5.365.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.512.997 43.044.057
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-666.944 -21.166.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.179.941 64.210.822
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.207.654 17.105.227
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.606.159 -3.766.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.513.102 -15.212.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.642.826 -8.859.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.870.276 -6.352.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
128.700 518.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.660.490 -245.078.301
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.141.353 -248.824.469
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.480.863 3.746.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.887.825 -43.326
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
216.479.713 1.426.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.323.575 -374.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.715.116 -13.633.293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.369.016 -20.017.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.598.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.522.350 -28.771.019
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -4.511.659 -28.767.811
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -10.691 -3.208
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-846.666 -4.845.454
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-846.666 -4.845.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-299.422.251 -215.820.009
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.224.713 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.224.713 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 78.195.319 146.993.357
Kredilerden Nakit Girişleri
78.195.319 146.993.357
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -285.089.258 -260.488.845
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-285.089.258 -260.488.845
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.050.844 0
Ödenen Temettüler
0 -2.229.944
Ödenen Faiz
-108.567.671 -100.464.752
Alınan Faiz
15 865.490 370.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.350.245 -248.418.682
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
897.415 4.425.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.452.830 -243.992.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.209.720 254.490.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.756.890 10.497.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21.756.890 121.209.720
Ticari Alacaklar
26.346.478 73.533.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.140.224 2.727.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.206.254 70.806.632
Diğer Alacaklar
5.209.500 4.746.572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 585.989 13.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.623.511 4.733.020
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 31.776.823 17.240.073
Peşin Ödenmiş Giderler
14.786.780 3.930.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.786.780 3.930.068
Diğer Dönen Varlıklar
7 100.741.433 130.265.646
ARA TOPLAM
200.617.904 350.925.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.617.904 350.925.838
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
60.939.355 59.888.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.755.723 3.661.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.183.632 56.227.597
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 145.037.157 149.266.526
Maddi Duran Varlıklar
5 2.049.298.927 2.040.200.205
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 6.657.062 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.373.887 26.551.494
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 8.911.952 9.089.559
Peşin Ödenmiş Giderler
1.139.979 390.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.139.979 390.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34.775.290 40.400.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.324.634.065 2.317.110.893
TOPLAM VARLIKLAR
2.525.251.969 2.668.036.731
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 170.030.372 207.720.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
170.030.372 207.720.061
Banka Kredileri
161.852.918 201.214.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.177.454 6.505.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 235.319.037 188.985.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
235.319.037 188.985.658
Banka Kredileri
235.319.037 188.985.658
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
33.573.307 59.538.995
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.599.105 23.241.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.974.202 36.297.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
748.431 619.731
Diğer Borçlar
13.086.382 138.650.763
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 6.857.604 136.259.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.228.778 2.390.871
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.221.386 10.109.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.221.386 10.109.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.839.938 6.865.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
913.692 938.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
913.692 938.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
673.031 30.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
673.031 30.075
ARA TOPLAM
470.423.640 613.475.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.423.640 613.475.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.277.844.627 1.442.857.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.277.844.627 1.442.857.822
Banka Kredileri
1.249.327.398 1.414.662.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.517.229 28.195.748
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.786.485 22.182.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.786.485 22.182.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.388.045 3.084.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.388.045 3.084.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27.992.304 29.406.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.326.456.871 1.497.976.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.796.880.511 2.111.451.816
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
650.344.847 479.652.307
Ödenmiş Sermaye
12 277.500.000 171.042.300
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.406.357 39.284.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.406.357 39.284.579
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.431.627 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)