***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Diğer HususlarAçıklama Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişlkin Bilgiler Aşağıdaki tabloda Detaylı Olarak VerilmiştirGrubuNama/HamilineBeher Payın Nominal Değeri (TL)Toplam Nominal Değer (TL)Sermayeye Oranı (%)İmtiyaz TürüBorsada İşlem Görüp GörmediğiNAMA0,01157.855.530,4956,8913-c.13-dİşlem GörmüyorNAMA0,0177.988.144,8728,10imtiyazsızİşlem GörmüyorHAMİLİNE0,0141.656.324,6415,01imtiyazsızİşlem görüyorTOPLAM277.500.000,00100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789549BIST