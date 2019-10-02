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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2019 10:14
GÜNCEL HABERLER

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişlkin Bilgiler Aşağıdaki tabloda Detaylı Olarak Verilmiştir
Grubu
Nama/Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Toplam Nominal Değer (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği

A
NAMA
0,01
157.855.530,49
56,89
13-c.13-d
İşlem Görmüyor

B
NAMA
0,01
77.988.144,87
28,10
imtiyazsız
İşlem Görmüyor

B
HAMİLİNE
0,01
41.656.324,64
15,01
imtiyazsız
İşlem görüyor

TOPLAM
277.500.000,00
100,00






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789549


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