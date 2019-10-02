***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2019 10:14
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişlkin Bilgiler Aşağıdaki tabloda Detaylı Olarak Verilmiştir
Grubu
Nama/Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Toplam Nominal Değer (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
NAMA
0,01
157.855.530,49
56,89
13-c.13-d
İşlem Görmüyor
B
NAMA
0,01
77.988.144,87
28,10
imtiyazsız
İşlem Görmüyor
B
HAMİLİNE
0,01
41.656.324,64
15,01
imtiyazsız
İşlem görüyor
TOPLAM
277.500.000,00
100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789549
BIST
11:04104.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 365,57
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.280
En Düşük
103.268
11:045,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:046,2712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:04273,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,38
|Açılış
|: 273,51
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26