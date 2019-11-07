***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat7.645.016 7.191.134 2.548.724 2.905.628Satışların Maliyeti-6.968.122 -6.557.413 -2.271.752 -2.628.492TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)676.894 633.721 276.972 277.136BRÜT KAR (ZARAR)676.894 633.721 276.972 277.136Genel Yönetim Giderleri-206.796 -154.583 -65.524 -52.431Pazarlama Giderleri-244.159 -231.029 -91.766 -84.880Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.822 -2.472 -779 -1.161Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler169.126 217.718 42.286 110.517Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-142.832 -264.115 -32.654 -165.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)250.411 199.240 128.535 83.949Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.355 23.191 738 2.009Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.900 -1.430 -1.246 -483Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 114.814 195.140 11.660 61.789FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)368.680 416.141 139.687 147.264Finansman Gelirleri114.858 172.700 43.805 111.723Finansman Giderleri-267.391 -242.069 -103.624 -134.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)216.147 346.772 79.868 124.239Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.464 -31.638 -11.980 -12.731Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -25.925 -22.261 -10.528 -8.280Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 8.461 -9.377 -1.452 -4.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)198.683 315.134 67.888 111.508DÖNEM KARI (ZARARI)198.683 315.134 67.888 111.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları198.683 315.134 67.888 111.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,66227700 1,05044700 0,22629300 0,37169300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,66227700 1,05044700 0,22629300 0,37169300Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI457.765 151.758Dönem Karı (Zararı)198.683 315.134Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler216.146 40.667Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2-11-12 94.392 66.845Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.111 6.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler83.207 65.112Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -572Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler135.714 81.920Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-58.792 -44.354Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler194.506 126.274Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.879 51.817Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.862 -50.108Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7.862 -50.108Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -114.814 -195.140Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 17.464 35.407Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.385 -21.739Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.526 440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler64.380 -184.033Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-154.104 -226.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.992 -22.754Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler179.610 43.467Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)59.674 -67.404Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.366 186.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-39.091 -43.274Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.035 -74.244Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.386 19.756Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları479.209 171.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.629 -4.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.815 -15.923YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI328.952 32.575İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri10 200.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 0 -203.974Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.686 27.843Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -72.956 -72.660Alınan Temettüler186.712 348.026Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21-5 -38.490 -66.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-621.274 -202.735Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri412.898 567.480Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-462.475 -246.094Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.436 0Ödenen Temettüler-384.789 -460.000Ödenen Faiz-204.395 -106.879Alınan Faiz57.923 42.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)165.443 -18.402Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.241 40.845NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)169.684 22.443DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 648.010 593.172DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 817.694 615.615Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 817.694 648.010Ticari Alacaklar593.094 440.048İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 143.291 30.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 449.803 409.587Diğer Alacaklar3.222 3.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.222 3.047Türev Araçlar7 29.273 25.939Stoklar9 169.329 348.309Peşin Ödenmiş Giderler76.726 127.562Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar547 8.248Diğer Dönen Varlıklar18.173 16.376ARA TOPLAM1.708.058 1.617.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.708.058 1.617.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 346.297 287.096Ticari Alacaklar8.782 8.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.782 8.835Diğer Alacaklar974 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar974 99Türev Araçlar7 25.479 37.245Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 2.036.893 2.304.799Maddi Duran Varlıklar11 687.071 686.530Kullanım Hakkı Varlıkları2 119.178 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.160 21.354Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 22.160 21.354Peşin Ödenmiş Giderler41.155 49.124Ertelenmiş Vergi Varlığı17 660 602TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.288.649 3.395.684TOPLAM VARLIKLAR4.996.707 5.013.223KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 102.325 78.596Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 567.371 492.351Ticari Borçlar559.291 559.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 153.626 145.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 405.665 414.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.266 48.357Diğer Borçlar1.651 1.511İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 1.211 1.052İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar440 459Türev Araçlar7 1 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.290 8.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.246 837Kısa Vadeli Karşılıklar275.421 205.754Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar35.595 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 239.826 205.754Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 125.048 88.296ARA TOPLAM1.649.910 1.484.031TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.649.910 1.484.031UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 774.785 830.068Diğer Borçlar108.715 106.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar108.715 106.114Türev Araçlar7 11.572 0Uzun Vadeli Karşılıklar49.837 42.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar49.837 42.926Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 38.801 47.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER983.710 1.026.782TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.633.620 2.510.813ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.363.087 2.502.410Ödenmiş Sermaye15 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları15 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)181.413 125.268Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.187 125.042Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.789 2.789Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)178.398 122.253Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar226 226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-221.469 -213.318Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.512 7.631Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.512 7.631Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-216.957 -220.949Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler331.310 294.210Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.509.088 1.703.805Net Dönem Karı veya Zararı198.683 228.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.363.087 2.502.410TOPLAM KAYNAKLAR4.996.707 5.013.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 1.187 213.653 214.840 -471 214.369 0 0 0 -113.760 -113.760 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 0 2.923.063Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-377 -377 -377 -377Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-377 -377 -377 -377Transferler44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -25.898 -25.898 0 -25.898 13.364 13.364 0 -168.849 -155.485 315.134 315.134 133.751 133.751Dönem Karı (Zararı)315.134 315.134 315.134 315.134Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -25.898 -25.898 0 -25.898 13.364 13.364 0 -460.000 -460.000 -460.000 -460.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 1.187 187.755 188.942 0 0 -471 0 0 188.471 0 13.364 0 0 13.364 0 0 0 0 0 0 -282.609 0 -269.245 294.210 0 0 0 1.703.805 315.134 2.018.939 2.596.437 0 2.596.437Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 7.631 0 0 7.631 0 0 0 0 0 0 -220.949 0 -213.318 294.210 0 0 0 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Transferler37.100 191.283 -228.383 -37.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 56.145 56.145 0 56.145 -12.143 -12.143 0 0 3.992 -8.151 198.683 198.683 246.677 246.677Dönem Karı (Zararı)198.683 198.683 198.683 198.683Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 56.145 56.145 0 56.145 -12.143 -12.143 0 0 3.992 -8.151 0 47.994 47.994Kar Payları15 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 178.398 181.187 0 0 226 0 0 181.413 0 -4.512 0 0 -4.512 0 0 0 0 0 0 0 -216.957 0 -221.469 331.310 0 0 0 1.509.088 198.683 1.707.771 2.363.087 0 2.363.087Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)198.683 315.134 67.888 111.508DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar56.145 -25.898 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları59.100 -27.261 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.955 1.363 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 -2.955 1.363 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.151 -155.485 1.549 -104.898Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.568 17.133 -14.587 17.133Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-15.568 17.133 -14.587 17.133Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3.992 -168.849 12.927 -118.262Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.874 -171.816 13.408 -120.214Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)118 2.967 -481 1.952Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.425 -3.769 3.209 -3.769Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 3.425 -3.769 3.209 -3.769DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.994 -181.383 1.549 -104.898TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)246.677 133.751 69.437 6.610Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları246.677 133.751 69.437 6.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797386BIST