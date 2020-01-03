***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.01.2020 18:23
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2019, 20.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.12.2019 tarihli, Şirket Esas Sözleşme'sinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 300.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi kararını takiben, söz konusu borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2020 tarih ve 1/4 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ekte, Başvuru Formu ile İhraç Belgesi ve eki bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807567
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0197
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 4,86
|Açılış
|: 297,48
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8015
|7,8406
|% -0,02
|
|Frank
|6,1354
|6,1723
|% 0,46
|
|Riyal
|1,5885
|1,5965
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|20,40
|
|Altın Gr.
|298
|298
|5,12
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|1,89
|
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