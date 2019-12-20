***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2019 18:00
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.12.2019 tarihli açıklamasına istinaden, 300.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 20.12.2019'da Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804637
BIST
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0339
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
18:05281,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,07
|Açılış
|: 281,65
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7162
|7,7549
|% 0,06
|
|Frank
|6,0120
|6,0483
|% -0,69
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|-2,27
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,00
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|-0,46
|
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